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Milli Güç Çalıştayı

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:55
Milli Güç Çalıştayı

KAYSERİ (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanı Ata Şenlikçi, yerli firmaların milli sistemler geliştirme çabalarına ilişkin, "Birlikte çalışmayı ne kadar doğru becerirsek, hem paramızı hem de zamanımızı etkin kullanmış olacağız. Bu ikisini etkin kullandığımızda da başarıyı kolayca elde edeceğiz." dedi.

Şenlikçi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Erci̇yes Teknopark ve Teknopark İstanbul tarafından Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Milli Güç Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, 1985 yılında kurulan Müsteşarlığın, savunma sanayindeki yerlileşme, teknoloji sahipliği ve bağımsızlığı sağlayacak tüm teknolojileri olgunlaştırma, geliştirme faaliyetleri içinde olduğunu söyledi.

Birlikte çalışabilmeyi sağlama yeteneğini geliştirmeyi temel amaç edindiklerini dile getiren Şenlikçi, "Paramız kısıtlı. Bu paraları en etkin şekilde kullanabilmek için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Yüklenici firmanın kendisi birçok konuyu üstlenirken, birçok konuyu da birlikte çalışabileceği, paydaşlarıyla iyi geçinebileceği bir yapıyı olgunlaştıralım istiyoruz. Burada boşluk üretirsek gücümüzü kaybederiz. Dolayısıyla birlikte çalışmayı ne kadar doğru becerirsek hem paramızı hem de zamanımızı etkin kullanmış olacağız. Bu ikisini etkin kullandığımızda da başarıyı kolayca elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de bilgi tabanlı ekonomiye geçiş yapan ülkelerde, bilginin en önemli kaynağının üniversiteler olduğuna işaret etti.

Üniversitelerin bünyelerindeki fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve kuluçka merkezleriyle hizmet verdikleri şehirlerde sanayiye önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Güven, "Sanayileşmiş, bilgi ekonomisine geçiş yapmış veya geçiş fazında olan ülkeler, üniversite-sanayi iş birliğinin en iyi işlediği ülkelerdir. Bu noktada üniversitelerdeki teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve araştırma merkezlerinin yaptığı çalışmalar oldukça önemlidir." dedi.

Güven, ERÜ'nün bölgenin en büyük, Türkiye'nin en iyi beşinci teknoparkı olan Erciyes Teknopark'ın ana ortağı ve yöneticisi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Erciyes Teknopark, Kayseri'deki geleneksel girişimciliği, teknoloji tabanlı girişimciliğe dönüştürmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bulunduğu bölgenin lideri konumundaki Erciyes Teknopark, beş ayrı binada yaklaşık 252 bin metrekare açık ve 30 bin 500 metrekare kapalı alanıyla nitelikli hizmetler sunmaktadır. Katma değeri yüksek, ülkenin gelişim vizyonuna hizmet eden, ihracat potansiyeli bulunan, inovatif yaklaşımlar içeren ürünlerin geliştirildiği Erciyes Teknopark'ta bugün itibariyle 195 işletme ve kuluçka firması Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Erciyes Teknopark'a bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ise bugün 60'dan fazla üniversite-sanayi iş birliği projesini yürütmektedir."

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak sürdürülen çalıştay, yarın sona erecek.


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