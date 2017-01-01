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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sürücü kursu sahibi kazada öldü

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:56

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Geyve Bağlarbaşı mevkisinde Eskişehir istikametinde ilerleyen, özel sürücü kursu sahibi İsmail Keskin'in kullandığı 54 RB 175 otomobil, aynı yönde giden Doğan Ç. idaresindeki 42 SB 430 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Keskin ve yanındaki Celil Sarı yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Geyve Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı ise gönderildiği Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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