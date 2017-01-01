"Turkish Airlines Challenge" golf turnuvası başladı

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ANTALYA (AA) - Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı "Turkish Airlines Challenge" golf turnuvasının ilk gün müsabakaları Antalya'da başladı.

Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform olan ve 1987 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun Türkiye ayağı müsabakaları, Belek Turizm Merkezindeki Gloria Golf Kulübünün sahalarında start aldı.

Toplam 200 bin avro ödüllü, yılın ikinci organizasyonu olarak oynanan turnuvada 30'u aşkın ülkeden 156 golfçü mücadele ediyor.

"Turkish Airlines Open"ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan "Turkish Airlines Challenge", 23 Nisan Pazar günü sona erecek.