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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Ayrı yaşadığı eşinden darp iddiasıyla şikayetçi oldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:15

ADANA (AA) - Adana'da iki kızını görmek için ayrı yaşadığı eşinin evine giden kadın, kendisini darbederek merdivenlerden düşmesine neden olduğu iddiasıyla kocasından şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Sevda D. (24), 3 ve 5 yaşlarındaki kızlarını görmek için bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.D'nin (45) Karataş ilçesi Bahçe köyündeki evine gitti.

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından aralarında çıkan tartışma sırasında darbedilen kadın, merdivenlerden düşmesi sonucu yaralandı.

Çevredekiler tarafından Karataş Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, darp raporu aldı.

Kadının şikayetinin üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- "Beni hamileyken bile dövüyordu"

Sevda D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boşanma aşamasındaki kocası M.D'yle 2010 yılında kaçarak evlendiğini söyledi.

Evliliğinin ardından eşinin ailesiyle yaşamaya başladığını belirten Sevda D, "Evlendiğimde henüz 17 yaşındaydım. Daha çok küçüktüm. Evlendikten bir yıl sonra eşim şiddet uygulamaya başladı." dedi.

Sevda D, olay günü eltisinin kendisini aradığını ve "Çocuklar seni çok özledi. Gel gör, geri gidersin." dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de çocuklarımı çok özlemiştim. Bunun üzerine kocamın Bahçe köyündeki evine gittim. Eve girdiğimde M.D, bana küfür ve hakaret etti. Tekme ve yumruk atınca merdivenden aşağıya düştüm. Aldığım darbeler nedeniyle vücudumda morluklar oluştu. Karataş Devlet Hastanesinde de darp raporu verildi. Beni hamileyken bile dövüyordu. Bana ne yaptıysa karşılığında cezasını çekmesini istiyorum. Kızlarım orada çok rezil durumdalar.

Babası bırakıp akşama kadar tarlaya gidiyor. Boşanıp kızlarımın ikisini de almak istiyorum."

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