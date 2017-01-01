20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:17

ÇANKIRI (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan, Emniyet Genel Müdürlüğünde sözleşmeli pilotluk yapan emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'ya getirildi.

Elazığ'daki resmi törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirilen Karsavuranoğlu'nun cenazesi, burada bir gece kaldı.

Sabah Ankara'dan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karahacı köyüne getirildi.

Araçtan asker ve polislerin omzunda alınan Karsavuranoğlu'nun naaşı, ailesinin evinin önüne bırakıldı. Yakınları, tabuta sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Karsavuranoğlu'nun cenazesi, törenin yapılacağı köy meydanına taşındı.


İLGİLİ HABERLER
Minik öğrencilerinden Rektör Ayrancı'ya ziyaret
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERİNDEN REKTÖR AYRANCI'YA ZİYARET
Toprak kaymasına tel örgülü güvenlik
YEREL

TOPRAK KAYMASINA TEL ÖRGÜLÜ GÜVENLİK
Çankırı'daki parklara dezenfektanlı bakım
YEREL

ÇANKIRI'DAKİ PARKLARA DEZENFEKTANLI BAKIM
Çankırı'da terör operasyonu
YEREL

ÇANKIRI'DA TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!