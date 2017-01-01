Cezaevinde askerler ile infaz koruma memurları arasında arbede

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık İnfaz Kurumunda, askerler ile infaz koruma memurları arasında yaşanan arbedede 3 kişi yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevinde sabah saatlerinde personeli getiren araçların kurum bahçesine giriş yaptığı sırada, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli 2 uzman çavuş, 5 asker ve 3 cezaevi personeli arasında arbede çıktığını belirtti.

Arbedede yaralanan infaz koruma memurları A.A, N.T. ve M.S.A'nın hastaneye kaldırıldığını aktaran Ercan, olayda göz yaşartıcı gaz dışında herhangi bir silah kullanılmadığını ifade etti.

Ercan, olaya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Alay Komutanı tarafından bizzat müdahale edildiğini, adli ve idari tahkikat başlatıldığını kaydetti.