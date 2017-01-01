Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Fakültesi personeline yönelik Malatya merkezli, Ankara ve Adıyaman'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramanın ardından 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Firari 4 zanlının ise arandığı öğrenildi.