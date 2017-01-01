Körfez ülkelerinden iş adamları Şanlıurfa'da

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ŞANLIURFA (AA) - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile Karacadağ Kalkınma Ajansının (KKA) ortak organizasyonuyla Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'den 50 iş adamı, tarım ve hayvancılık alanında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Körfez ülkeleriyle tarım ve hayvancılık alanında ticareti geliştirmek ve bu ülkelerden bu alanlarda bölgeye yatırımcı çekmek amacıyla Türkiye'de bulunan Arap girişimciler, Şanlıurfa'da bir otelde Vali Güngör Azim Tuna, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil ve ilgililerle bir araya geldi.

Şanlıurfa'daki tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarla ilgili bilgi alan iş adamları, yetkililerle iki ülke arasında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Vali Tuna, kentin tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir merkez olduğunu anımsatarak, GAP'la birlikte bu çalışmaların dahada arttığını belirtti.

Yabancı yatırımcıların kentte bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, Şanlıurfa'nın yıllardan beridir, insanların huzur ve güven içinde yaşadığı bir kent olduğunu anlattı.

Güngör Azim Tuna, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Burada geniş bir topluluğu besleyen potansiyel var, burada gelecekte hem tarımda hem hayvancılıkta, ticarette çok önemli fırsatlar var iş gücü sıkıntısı yok. Burada yatırım yapmak isteyenlerle ilgili devletimizin sunduğu çok önemli destekler var. Bizde kentte koordineli çalışarak burada yatırım yapmak isteyen insanlara da yardımcı oluyoruz." dedi.

Heyet Başkanı Macid Al Hamis de kendilerine güzel bir misafirperverlik gösteren Vali Tuna ve ilgililere teşekkür etti.

Bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini yakından görme fırsatı bulduklarını ifade eden Hamis, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'dan buraya gelinceye kadar yolda gördüğümüz ovalar, hayvancılık ve tarım açısından verimli araziler ve yemyeşil tarlaları görmekten oldukça memnunuz. Şanlıurfa ve bütün Ortadoğu toprakları enbiya tarihiyle dolu güzel ve bereketli topraklardır. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi irade son zamanlarda çok iyi durumdadır. Bu uyumlu siyesi birlikteliği ticarete, yatırıma dönüştürmek için hep birlikte hareket edeceğiz inşallah. İşte bu ticari heyetin buraya gelmesinin nedeni iki ülke arasındaki dayanışmadır. Hayvancılık ve tarım alanında önemli işlere imza atmak istiyoruz. Biz sizin teknolojik anlamda çok iyi olduğunuzu biliyoruz. Bu noktada ortak büyük yatırımlar yapıp, projeler geliştirmek istiyoruz. Bu bir başlangıçtır inşallah bu tür ziyaretlerimiz devam edecek."

TYDTA Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise Körfez ülkelerinden gelen 50'ye yakın iş dünyası temsilcisi için sektörel tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ziyaretin verimli geçtiğini vurgulayan Rumeli, "Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki tarım ve hayvancılık sektörlerine ve bu alanlarda muhtemel yatırım ve iş birliği imkanlarını misafirlerimize tanıtıyoruz. Misafirlerimiz, bölgede bu konularda büyük bir ticaret ve yatırım potansiyelinin mevcudiyetini ilk elden gözlemleme imkanı elde ediyorlar. Aynı zamanda, bölgenin iş dünyası temsilcileri ile yakından tanışma imkanı buluyorlar. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz bu kapsamlı ve önemli etkinliğimizle son dönemde hız kazanan ve gelişmekte olan ülkemiz ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilere katkı sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyelerin verildiği toplantıdan sonra yabancı yatırımcılar, Şanlıurfa'daki besi çiftlikleri, sera bölgeleri ve ilgili alanları ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi elde etti.