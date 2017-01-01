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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:38

MALATYA (AA) - Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan ve güvenlik gerekçesiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması, yarın yapılacak.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması için hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda görülecek duruşmaya sanıklar Kışanak ve Tuncel'in katılması bekleniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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