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Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisanda kapılarını açacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:52
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisanda kapılarını açacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanat bahçesi içinde kurulan Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisan'da açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milyonlarca yıl önce yaşayan, nesli tükenen ve halen vahşi doğada bulunan yırtıcı hayvanların tanıtılacağı müze, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde dünyanın 4. Avrupa'nın 3. Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde 750 metrekarelik bir alana kuruldu.

Ziyaretçilerine, zamanın dondurulduğu fantastik bir dünyanın kapılarını açan ve milyonlarca yıl önce yaşamış nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvanlarla tanışma imkanı sunan Zooloji ve Doğa Müzesi'nde varlığını sürdüren, insanoğlunun doğayı paylaştığı yüzlerce hayvan örneği de bulunuyor.

Türkiye'de hayvanat bahçesi içerisinde yer alan ilk ve tek zooloji müzesi olan Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi geçmişten bugüne tanıklık eden yüzlerce hayvan türünü tanıma imkanı sunuyor.

Müzede, MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamuttan gergedana, balinanın 33 milyon yıl önceki ataları dorudondan 150 milyon yıl önce yaşayan tyrannosaurus ve 10 bin yıl öncesindeki kılıç dişli kaplan dimetrodona kadar birçok nesli tükenmiş hayvanın iskeletleri yer alıyor.

- Hayvanlar tahnit sanatı yöntemiyle hazırlandı

Doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış olan hayvanlar, uzmanlar tarafından tahnit sanatıyla doldurularak müzede sergilenmeye hazır hale getirildi.

Yaşam alanlarındaki duruş ve pozisyonları göz önüne alınarak hazırlanan gerçekçi kompozisyonlar sayesinde müzeyi gezenler, birçok hayvanın hayatlarına yakından tanıklık etme imkanı bulacak.

Müzede ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvan doğal yaşam alanları yeniden canlandırılarak sergileniyor. Su altı dünyasından 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak, koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde gerçekliğinden ödün vermeden sergileniyor.

- Müze 23 Nisan'da açılacak

Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi bilim insanlarından çocuklara her yaştan ve kesimden ziyaretçilere hitap ediyor. Müzenin ziyaretçilere sunduğu imkanlar sadece hayvan koleksiyonuyla sınırlı kalmıyor.

Müze içerisinde yer alan eğitim salonunda doğal yaşam ve hayvanlar alemiyle ilgili belgesellerle eğitici filmler eşliğinde seminerler düzenleniyor. Böylelikle 7 den 70'e tüm ziyaretçilerin doğayı ve hayvanlar alemini yakından tanımaları sağlanıyor.

Hayvanlar aleminde sıra dışı bir keşif yolculuğuna davet eden müze, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla 23 Nisan'da açılacak.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne girişler ücretsiz olacak.


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