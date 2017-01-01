Aytemiz Alanyaspor ligde üst sıraları hedefliyor

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de puan cetvelinde 12. basamakta bulunan Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sezonun kalan 7 haftalık bölümünde üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşilli takımda, Emre Akbaba ve savunma oyuncusu Isaac Sackey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını ve ilk yarıda kolay maçlarda puan kaybettiklerini ifade eden Emre, "Şimdi toparladık. Son üç haftadır, galip geliyoruz. Şu an takım olarak durumumuz iyi. Oynarken zevk alıyoruz. İzleyenlere de zevk verdiğimizi düşünüyorum. Son 7 haftada alabildiğimiz kadar puan alıp ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Osmanlıspor ile yapacakları maçta Vagner Love'un eksikliğini hissedeceklerini vurgulayan Emre, "Vagner Love bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu an 15 golü var ve krallık yarışında da var. Fakat sonuçta biz takım olarak çok pozisyona giren bir ekibiz. Sanırım Vagner yerine Junior (Fernandes) oynayacak. Pozisyonlara sokup ona da gol attırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





- "Gitmem gerekirse giderim"





Emre, adının transferde geçmesine yönelik soru üzerine ise bunun sadece kendisinin vereceği bir karar olmadığını belirtti.

Bir transfer söz konusu olduğunda yönetimle oturup konuşulacağına dikkati çeken Emre, "Gitmem gerekirse giderim, kalmam gerekirse kalırım. Bu sezon sonunda bakacağımız bir konu." değerlendirmesinde bulundu.



Aytemiz Alanyaspor'da iki şampiyonluk ve bir play-off yaşadığını hatırlatan Emre Akbaba, kulübü ailesi olarak gördüğünü vurguladı.





- Sackey: "Konumumuz iyi"





Aytemiz Alanyaspor'un savunma oyuncusu Sackey, sözleşme imzaladığı andan itibaren takımdan hep pozitif enerji aldığını belirterek, "Bu enerjinin ligin devamında takıma nasıl katkı sağladığını bugün görebiliyorsunuz. Sanırım ilk kez Süper Lig'e çıkan bir takım olarak konumumuz iyi. Tabii daha önümüzde 7 hafta var. Takımı ileriye taşıyabiliriz." dedi.



Gol atmayı sevdiğini ifade eden Sackey, ligin ilk yarısında hücumda sıkça yer aldığını ancak teknik direktör Safet Susic'in gelmesiyle daha fazla defansif görev üstlendiğini anlattı. Sackey, şu anda maçlarda hücuma çok çıkamasa da, bu fırsatı bulduğunda değerlendirmek istediğini sözlerine ekledi.





- Antrenman





Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular, topla ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık 15 dakikalık bölümde 5'e 2 top kapma oynayan turuncu-yeşilli takımın, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştığı öğrenildi.

Darko Lazic ve Vagner Love'un sakatlıkları nedeniyle katılamadığı antrenmanda Deniz Vural takımdan ayrı çalıştı.