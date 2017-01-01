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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da silahla yaralama

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:00

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Rasathane Mahallesi Kare Sokak'taki evlerinin önünde İsmet N. (75) ile oğlu Ömer N. (45) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet N, evden aldığı ruhsatsız tabancayla oğluna ateş ederek kasık ve kalçasından yaraladı.

Ömer N, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmet N. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

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