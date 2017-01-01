Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, özel güvenlik görevlisi ve örgütün yurtlarında müdürlük yapanların aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 9 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramanın ardından 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Firari 2 zanlının arandığı öğrenildi.