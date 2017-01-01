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HATAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'de çok sayıda yol, köprü yapıldığını, kamu yatırımları gerçekleştirildiğini belirterek, "Bizim iki açığımız var. Biri milli eğitim alanında, diğeri ise kültür ve turizm alanında. Biz bir nefer olarak inşallah Türkiye'nin kültür ve turizminin hak ettiği yere gelmesi için bir ve beraber olarak daha çok çalışacağız." dedi.

Yayman, Hatay'da bir otelde dün başlayan "26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültürünü ve sanatını ileri götürmek istediklerini söyledi.

Artık sorunun değil çözümün parçası olduklarını anlatan Yayman, "Türkiye'de çok sayıda yol, köprü yapıldı, kamu yatırımları gerçekleştirildi. Bizim iki açığımız var. Biri milli eğitim alanında, diğeri ise kültür ve turizm alanında. Biz bir nefer olarak inşallah Türkiye'nin kültür ve turizminin hak ettiği yere gelmesi için bir ve beraber olarak daha çok çalışacağız. Türkiye'nin kültür ve sanat alanında bir farkındalık oluşturmasına imkan tanıyacağız." diye konuştu.

Yayman, Hatay'ın İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek şehirlerden biri olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatay, gizli bir cennet gibidir. Hikayesi olan bir şehirdir. Taşın, ağacın, caminin, müzenin, yemeğin hikayesi vardır. Modern insanın peşine düştüğü olay, hikayenin peşine düşmektir. İddia ediyorum, İstanbul'dan sonra ne İzmir, ne Mardin, ne Gaziantep, ne Şanlıurfa hiçbiri Hatay kadar albenisi yüksek, görülmeye değer tarihi, kültürel eserleri olan ya da çeşitliliği, zenginliği olan yerlerden biridir. Hatay, dünyanın ilk kaya kilisenin olduğu şehirdir. Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi Kurtuluş Caddesi, Hatay'dadır. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi buradadır. Haçlı Seferleri sırasında yüzyıla yakın kilise olarak kullanılıyor, daha sonra Müslümanlar tarafından fethedildiğinde tekrar orası camiye çevriliyor, muhakkak orayı görmek, onun hikayesini dinlemek lazım. Hatay'ın enlerini saymakla bitmez."

Hatay'da Kültür Han projelerinin de olduğunu belirten Yayman, "Türkiye'de 40 yerde, yerel yönetimlerle iş birliği halinde yapılmaya başlanacak. Kapıdan girilecek, büyük bir avluya geçilecek. Büyük bir konferans alanı müze ya da sergi salonu olacak. Şehir kütüphanesi bulunacak. Kadınların işletebileceği 40'a yakın dükkan olacak. Sabah ahilik kültüründe olduğu gibi dualarla açılıp, akşam dualarla kapatılacak. Kırıkhan Kültür Han projesi, ihaleye çıkmak üzereyiz, temelini atacağız. İskenderun ve Reyhanlı'da da bu projeler yapılacak. " ifadesini kullandı.

- "Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulacak"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt da Hatay'ın Türkiye'de hiçbir ille kıyaslanmayacak kültürel zenginlikleri bulunduğunu dile getirdi.

Bu topraklara çok şey borçlu olduklarını anlatan eden Kurt, "Bu muhteşem zenginliği ortaya çıkarıp bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmamız lazım. Burada olan özellikler hiçbir şeyle kıyaslanmaz, ilklerin şehri Hatay. Türkiye'nin en zengin arkeolojik sit alanlarının fazla olduğu illerden biri Hatay'dır, 400'e yakın alanımız var. Bin civarında taşınmaz kültür varlığımız var. Adana'da devamlı bunların kurulda görüşülmesi gerekiyor, belirli bir zaman alıyor. Hatay'a kültür varlıklarıyla ilgili bir Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Bununla, buradaki işler daha hızlı olacak, bakanlığın eli kolu, kulağı, gözü olacaktır, Hatay bunu hak ediyor. En kısa sürede bu kurulu hizmete geçireceğiz." sözlerine yer verdi.