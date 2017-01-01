Malatya'da kültür sanat

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MALATYA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu, "Silahlı Manzar" oyununu Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Joe Penhall'ın yazdığı, Zeynep Avcı'nın çevirisiyle Işık Kasapoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda, ordu tarafından kullanılması amacıyla, füze taşıyan insansız hava aracı tasarlayan bir mühendisin mesleki sorumlulukları ve vicdanıyla giriştiği amansız mücadele anlatılıyor.

Adana Devlet Tiyatrosu oyuncuları Barış Özkan, Gözde Korbek, Murat Özben, Mehmet Akif Özdemir ve Özgür Küçükönder rol aldığı iki perdelik oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 22 Nisan Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Malatyalı tiyatroseverler için sahnelenecek.