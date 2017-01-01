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"Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu"

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:28
"Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu"

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Türkiye, Japonya, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü tarafından düzenlenen sempozyum, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde başladı.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer, açılışta yaptığı konuşmada, geleneksel sanatların, bir toplumun kültürel mirasının en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu söyledi.

Meslek Yüksekokulu olarak ülkenin sanayi, hizmet ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Değer, "Ancak en az bunun kadar önemsediğimiz, kendimize görev edindiğimiz bir diğer amacımız da var. O da geleneksel sanatların yaşatılması, gelecek kuşaklara transfer edilmesinin sağlanmasıdır." dedi.

Okulun Tekstil Bölümü'nün "yazmacılık" alanında ulusal düzeyde iki çalıştay düzenlediğini belirten Değer, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerin neticesinde rektörlüğümüzün Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne 'Trabzon'da Yazmacılığın Tarihsel Gelişimi' adlı proje sunduk. Yaklaşık 80 bin liralık bütçeyle projemiz kabul edildi. Yüksekokulumuza Türkiye'de belki eşi benzeri olmayan bir yazmacılık atölyesini kazandırdık ve inşa ettik. Bu atölyemizde müfredat gereği öğrencilerimize yazmacılık konusunda eğitimler vereceğiz. Ayrıca sürekli eğitim merkezi üzerinden projelerle, bu mesleği öğrenmek isteyenlere mesleki bilgileri kazandırabilecek yeterliliğe sahibiz."

Daha sonra, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Mazisini Özleyen Şehir Trabzon'" temalı defile sunuldu. Sempozyum, çeşitli konulardaki sunumlarla devam etti.

Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan akademisyenlerin katılımıyla iki gün sürecek sempozyumda, 88 bildiri sunulacak.


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