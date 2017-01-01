Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi

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KONYA (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik alınmak üzere merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Bu sırada şehidin babası Muzaffer Güdendede, "Aslan oğlum benim. Allah'ın izniyle kuvvetliyiz, dik duracağız. Onun babasıyım, yürekliyim Allah'ın izniyle." dedi.

Amca Kazım Güdendede ise Azam'ın, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti doğrultusunda yetiştirilmiş bir kahraman olduğunu söyledi.

Şehit Azam Güdendede'nin mukaddesat uğruna şehit düştüğünü ifade eden Kazım Güdendede, "Yeğenim ezan, vatan ve bayrak için şehit oldu. Diğer 11 arkadaşı da aynı şekilde şehit düştü. Vatan sevgisini bilmeyen şerefsiz ve adiler, bu memleketi hiçbir zaman bölemeyecek." ifadesini kullandı.

Orada bulunan bir polis memurunu işaret eden amca Güdendede, "Bunların hepsi Azam'dır" diyerek gözyaşı döktü.

- Şehidin babası ve kardeşleri, polis şapkası taktı

Şehidin naaşının bulunduğu cenaze aracı, tekbir ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla, çok sayıda aracın katıldığı konvoyla Konya Şehitliğine getirildi.

Şehidin babası ve kardeşleri İbrahim ile Ziya Güdendede, polis şapkası taktı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken baba Muzaffer Güdendede'yi yakınları teselli etti.

Baba Güdendede, "Ağlamak yok, bir bakayım şehidime" diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. Şehidin kardeşleri İbrahim ve Ziya Güdendede, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı Konya Müftüsü Ali Akpınar'ın Tarihi Namazgah'ta kıldırdığı cenaze namazının ardından, polis şehitliğine gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri Ömer Ünal ile Hüsniye Erdoğan, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile çok sayıda vatandaş katıldı.