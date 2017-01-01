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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:56

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda Belediye Başkanı Erdal Sarı ile 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçe meydanında yürüyen Sarı'ya yanına gelen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda Sarı omzuna, o sırada çevrede bulunan 12 yaşındaki Celil Acer de başına isabet eden mermiyle yaralandı.

Yaralılar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Bayram Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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