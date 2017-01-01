Öğrencilerden kan bağışına klipli davet

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde vatandaşlar, lise öğrencilerinin hazırladıkları kliple davet ettikleri kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Türk Kızılayına destek vermek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Öğrenci ve öğretmenler, vatandaşların kan bağışı kampanyasına dikkat çekebilmek amacıyla 450 öğrencinin katılımı ile bir klip hazırladı.

Klipte kan bağışının önemini anlatan öğrenciler, "Hayat kurtarmak için 4 dakikanız var mı?" diye sorarak, tüm vatandaşları okullarında düzenlenen kampanyaya katılmaları için davet etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden klibi izleyen vatandaşlar, kan bağışında bulunabilmek için okulun spor salonundaki kampanyaya katıldı.

Yoğun bir katılımın gözlemlendiği kampanyada kan vermek için sıra bekleyen öğrenciler ve vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

Kampanya kapsamında 1 saatte 50 kişi kan bağışında bulundu.

Okul öğretmeni ve proje koordinatörü Fisun Naimoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle hazırladıkları kliple birçok vatandaşın dikkatini kan bağışına çekmeyi başardıklarını söyledi.

Kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini anlatan Naimoğulları, destek verenler teşekkür etti.

Öğrencilerden Yusuf Özbalcı da yaklaşık 20 günde hazırladıkları kliple düzenledikleri kan bağışı kampanyasına yoğun katılımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sosyal paylaşım sitesinden klibi izleyerek kan bağışında bulunmak üzere okula gelen vatandaşlardan Fatih Yılmaz, öğrencilerin bu duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulunacağını anlattı.

Yılmaz, Türk milletinin yardımseverliğinin tüm dünyaya örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Kan bağışı kampanyası gün boyu sürecek.