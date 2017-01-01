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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfettiler

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:05

MUĞLA (AA) - Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Muğla'nın doğal ve tarihi güzellikleri tanıtıldı.

Muğla Valiliği, Kültür Turizm Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından Muğla'daki doğal güzelliklerinin keşfedilerek tanıtılması amacıyla yürüyüş ve gezi programı düzenlendi.

Etkinliğin ilk adımı, Karia Yolu yürüyüşü oldu. Sarnıç köyünde Rehber Altay Özcan liderliğinde başlayan 9,5 kilometrelik yürüyüş, yaklaşık 3 saat sürdü. Eşsiz manzarasıyla yürüyüşçüleri kendisine hayran bırakan parkur, Kıran sahilinde sona erdi. Yürüyüş sırasında katılımcılar, bölgedeki endemik bitki ve kuş türlerini de yakından görme fırsatı buldu. Yürüyüşün ardından Akbük sahilinden tekne ile Sedir Adası'na geçildi. Katılımcılar burada Kleopatra Plajı ve Kedrai Antik Kenti'ni gezdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, katılımcılara Kedrai Antik Kenti'nin tarihi hakkında sunum yaptı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki doğal güzellikleri tanıtmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün gördüğümüz Muğla'nın güzelliklerini başkalarıyla paylaşmak istiyoruz. Dünyanın her yerinden insanlar gelsinler görsünler istiyoruz. Görsünler ki barış ve sevgi daha da artsın. Turizme uygun iklimimiz, turizme uygun doğamız, turizme uygun insan yapımız, tarihimiz, denizimiz, güneşimiz, tabiatımız, değerlerimiz her şey güzel."

- Instagram'da Muğla'nın tanıtımı yapılacak

Kültür ve Turizm İl Müdürü Veli Çelik ise 600 milyon kullanıcıya ulaşan sosyal paylaşım platformu Instagram'dan yapılan paylaşımların çeşitli coğrafya ve kültürlerin tanıtılmasına büyük katkı sağladığını ifade etti. Kentin tanıtımı için Instagram yarışması yapılacağını anlatan Çelik, geniş kullanıcı sayısına ulaşan sosyal medya platformlarının gücünden yararlanarak Muğla'yı tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

19 Nisan'da başlayan ve 19 Eylül'e kadar sürecek yarışmaya 18 yaşını tamamlamış herkesin katılabileceğine işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Katılımcılar Muğla sınırları içerisinde çekilmiş fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler. Yapılacak paylaşımlardaki içerik temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olmamalıdır. Propaganda, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı içeren paylaşımlar yapılamayacak. Olumsuz örnek oluşturacak içerikler paylaşılamaz. Yarışmacıların öncelikli olarak Instagram "muglatourism" sayfasına üye olması ve #enjoymugla, #holidayinmugla, #mugladatatil hashtaglerinden en az bir tanesini kullanarak paylaşım yapmaları gerekmektedir."

Çelik, koşulları yerine getiren yarışmacılar arasından en fazla beğeni alan ilk üç paylaşımın sahibinin Muğla'da tatille ödüllendirileceğini aktardı.

- "Karia Yolu Muğla'nın markası"

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ise Karia yolunun 2013'te GEKA desteği ile hayata geçirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"820 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası. Karia yolu 5 yıldır, yürüyüşçüleri, gezginleri ve doğa severleri Muğla'ya çekiyor. Karia Yolu Muğla'nın bir markasıdır. Deniz kum güneş odaklı turizm anlayışının, Muğla'da turizm sezonunu sınırlandırdığı bir gerçektir. Bu sınırları ortadan kaldırmak ve Muğla'da turizmi 12 aya yaymak amacıyla çıktığımız bu yolda bizim de önemli projemiz şüphesiz Karia Yolu oldu."


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