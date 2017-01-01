FETÖ davası sanığı eski polise 6 yıl hapis cezası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski polis, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya geçen celsede tutuklanan sanık eski polis memuru Ramis Uçaroğlu ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Uçaroğlu'nun örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi ve tanık beyanlarından suçunun sabit olması nedeniyle "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını, suçun vasıf ve mahiyeti, istenen cezanın miktarı nedeniyle tutukluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Uçaroğlu, "Olayla ilgili herhangi bir suçum yoktur. Bu yapıyla ilgili herhangi bir alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Yapılan yorumlar haksızdır. Takdir sizindir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uçaroğlu'nun tanık beyanlarına göre FETÖ/PDY ile irtibatlı evlere gittiği, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 2013 Haziran'dan beri örgütün emniyet yapılanmasında yer aldığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Uçaroğlu hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyordu.