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Boluspor ilk 6 iddiasını sürdürüyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:22


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sezon sonunda ilk 6'da yer alma hedeflerine ilişkin, "Pazar günü galip geldiğimiz zaman ilk 6 içerisinde olacağız. O konuda şüphem yok." dedi.

Ligin 29. haftasında sahalarında karşılaşacakları Bandırmaspor maçının hazırlıkları kapsamında antrenman öncesinde, kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklama yapan Çapa, dün deplasmanda 2-0 yenildikleri Altınordu karşılaşmasında istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Çapa, Altınordu karşısında, deplasmanda girilmesi gereken pozisyondan fazlasını sergilediklerini, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve oyun olarak son 3 maçtan geride kaldıklarını kaydetti.

Hava durumunun da takım üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu ifade eden Çapa, "İzmir gibi bir yerde saat 13.30'da, 25-26 derece sıcaklıkta maç yapıyorsun. Maçta istenilen oyunu ve tempoyu ortaya koyamıyorsun. Bunu, 'Bahane olarak düşünüyor.' diyebilirler ama bu kesinlikle öyle bir şey değil. Diğer taraftan her gün o hava şartlarında çalışan bir takım var. Biz de Bolu'nun hava şartlarında çalışıyoruz. İki şehrin hava şartları bir değil." diye konuştu.

Altınordu karşılaşmasını tamamen unutacaklarını aktaran Fuat Çapa, "Ligde iki hafta üst üste galip geldiğiniz zaman belki yine aynı şeyleri tekrarlayacağız. O açıdan umutsuzluğa kapılmanın anlamı yok. Halen iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Pazar günü galip geldiğimiz zaman ilk 6 içerisinde olacağız. O konuda şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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