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Adanaspor, Beşiktaş maçına odaklandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:25
Adanaspor, Beşiktaş maçına odaklandı


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Beşiktaş maçında şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Arın, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, ligde zor durumda bulunduklarını söyledi.

Ellerinden geleni yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Arın, şöyle konuştu:

"Matematiksel olarak ligde kalma şansımız hala devam ediyor. Bu şansımızın devam ettiği her maç için final maçı gibi sahaya çıkacağız. Mümkün olmayan şey yoktur. Mümkün olan hale getirmek, bizim sahaya süreceğimiz oyuncularla olur. Onların da bu işi başarmak için olağanüstü gayret göstereceklerine inanıyorum. Beşiktaş maçında şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabi ki imkansız gibi görünen bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz bu imkansız mücadeleyi zarif ve zevkli hale getirmek istiyoruz."


- Sami Can: "Kazanılmayacak maç yok"

Adana ekibinin orta saha oyuncularından Sami Can Keskin de Beşiktaş maçına konsantre olup puan almak istediklerini ifade etti.

Keskin, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Her takımın kendine göre eksik yönleri var. Biz de bunları belirleyip ona göre mücadele sergileyeceğiz. Maça puan veya puanlar almak için çıkacağız. Ne kadar büyük bir takım olursa olsun, iyi mücadele sergilediğinizde kazanılmayacak maç yok, diye düşünüyorum. Biz de Beşiktaş maçına o zihniyetle hazırlanıyor."

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