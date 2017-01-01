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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:38
Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi

KÜTAHYA (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Osman Gazi Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındıktan sonra cenaze, tören için Ulu Cami'ye götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Vural Kavuncu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Ayten, çocukları Mustafa, Melek Nur ve Merve Nur, babası Mustafa, annesi Zahide Ködük ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan namazın ardından Ködük'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Bu sırada yakınları, şehit Ködük'ü el sallayarak uğurladı.

Ködük'ün cenazesi, daha sonra Kütahya Polis Şehitliği'nde defnedildi.

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