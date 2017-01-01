Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

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KIRŞEHİR (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Saadettin Demir'in (46) cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Uçakla Ankara'ya oradan da karayoluyla Kaman ilçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde törenin düzenleneceği Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Burada şehidin eşi Sevcan, çocukları Mustafa Emir (16) ve Emre Can (20), annesi Sariye Demir ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin annesi Sariye Demir, "Kuzum gelecekti, yollarını gözlüyordum, cenazesi geldi. Emre Can ve Mustafa Emir'e şimdi kim siper olacak oğlum?" diye ağladı.

Şehidin oğlu Mustafa Emir de "Ağlamayacağım. Bu gözyaşlarım şehit babamın sevinç gözyaşları." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Kırşehir Müftüsü Osman Arslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Demir'in naaşı, Yeniyapan köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehidin cenazesinin taşınması sırasında büyük Türk bayrakları açan gençler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", " Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı.

Törene, şehidin yakınları, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve çok sayıda kişi katıldı.

- Emeklilik hayali kurduğu köyüne defnedildi

Bu arada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaparken geçen yıl ağustos ayında meydana gelen patlamada yaralanan şehidin tedavisinin ardından 3 ay önce Tunceli'de görev yapmaya başladığı, 2-3 ay sonra da emeklilik dilekçesi vererek köyüne dönmeyi planladığı öğrenildi.