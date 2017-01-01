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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya Kent Müzesi Projesi ihaleye çıkarılacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:42

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kent müzesi projesi olduğu ifade edilen "Antalya Kent Müzesi Projesi"ni ihaleye çıkaracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kültür, sanat, rekreasyon ve yeşil alan olarak tasarlanan Antalya Kent Müzesi Projesi'nin turizme de canlılık kazandırmasının amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, yıkımı yapılan eski Atatürk Stadyumu, spor salonu, büyükşehir belediye binası, fen işleri, çevre sağlığı binaları, Karaalioğlu Parkı ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ni kapsayan proje için belediyenin 26 Nisan'da ihaleye çıkacağı bildirildi.

Karaalioğlu Parkı, Kent Müzesi Kompleksi ve Çevresi Düzenleme İhalesi ile 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılacağı kaydedildi.

- Ağaçlar korunacak

Eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu yaklaşık 31 bin 500 metrekarelik alanın, yeşil alan ve meydan düzenlemesi olarak Karaalioğlu Parkı ile bütünleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Stadyumu yanındaki açık otopark olarak kullanılan alan, yeni projede meydan olarak düzenlenirken, otopark da yer altına alınacak. Meydanın altında kalacak 3 katlı otoparkta, turist otobüsleri için yaklaşık 20 araçlık bir otobüs parkı, sergi ve karşılama holü, ziyaretçilere hizmet edecek servis birimleri ile 220 araç kapasiteli otopark yer alacak. Meydan düzenlemesinde ise yürüyüş yolları, gölgelikler, oturma grupları ile kafeteryalar yer alacak."

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi eski hizmet birimlerinin bulunduğu 42 bin 300 metrekarelik alan içindeki tüm prefabrik yapıların yıkılacağı, proje alanında yer alan ağaçların tümünün de korunacağını vurguladı.

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