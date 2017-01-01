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Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:43

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik davada 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanık eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Tezcan Akıllı, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

15 Temmuz'dan 2 gün önce ayağı kırılan annesini ziyaret için Aydın'a gittiğini söyleyen Akıllı, "Balkonda otururken komşulardan darbe girişimi olduğunu duyduk. Televizyonu açtığımızda haberleri gördük. 'Askerler yolu kapatmıştır' diye düşünerek can güvenliğinden dolayı Denizli'ye dönmedim. Bu konuda çağrı da gelmedi. Çağrı gelmeden gitmek abes olur." görüşünü savundu.

Tutuklu sanık Akıllı, evinde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarının bulunduğu CD'lerin, anne ve babasına ait olabileceğini iddia etti.

Tutuksuz sanık eski polis memuru Yavuz Han E. ise 15 Temmuz akşamı göreve çağrıldığını ve aracıyla hemen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gittiğini söyledi.

Yavuz Han E, üzerine kayıtlı ve "ByLock" tespit edilen telefonu kardeşinin kullandığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanıklardan eski komiser Yardımcısı Yusuf A. da "ByLock" kullanmadığını savundu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında mesleklerinden ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.


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