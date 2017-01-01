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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"Uzlaştırmadaki artış üzerine mahkemeler kapatılıyor"

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:54
"Uzlaştırmadaki artış üzerine mahkemeler kapatılıyor"

EDİRNE (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, son iki ayda yaklaşık 20 bin 352 dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığını belirterek, "2017 yılı sonu itibarıyla asgari 120 bin, azami 150 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını hedeflemekteyiz. Uzlaştırma dosyalarındaki artış üzerine mahkemeler kapatılıyor." dedi.

"Disiplin ve Komisyon İşlemleri ile Uzlaştırma İş ve İşlemleri" konulu eğitim seminerde konuşan Öztürkmen, uzlaştırma yöntemiyle dosyaların mahkeme aşamasına gelmeden kapandığını ve mahkemelerin bu anlamdaki yoğunluğunun azaldığını anlattı.

Uzlaştırma dosyalarındaki artış üzerine mahkemelerin kapatıldığını kaydeden Öztürkmen, şu bilgileri verdi:

"Son iki ayda alınan rakamlar, yaklaşık 20 bin 352 dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığını gösteriyor. En son 2015 yılında yapılan verilerde bu rakam 17 bin 319'du. Şu anda iki ayda bunun üzerine çıkmış olduk. 2017 yılı sonu itibarıyla asgari 120 bin, azami 150 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını hedeflemekteyiz. Bir asliye ceza mahkemesinin bin dosyaya baktığını düşündüğünüzde, bu yaklaşık 120 mahkemenin kapatılması anlamına geliyor. Bu tabii ki birtakım bütçe tasarruflarına da sebebiyet verecek. Hesaplamalara göre yaklaşık 25-30 milyon civarında yıllık tasarruf öngörmekteyiz."

Ali Öztürkmen, uzlaştırma bürolarının görevleri ve işleyişini anlatmak amacıyla 19 bölgede planlanan eğitim seminerlerinin ilkini Edirne'de verdiklerini söyledi.

- "700 dosyada uzlaştırmayı sağladık"

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, kentte yaklaşık bin dosyadan 700'ünün uzlaştırma kapsamında mahkemeye gidilmeden kapandığını belirtti.

Uzlaştırmanın toplumsal barış ve adaleti sağladığını vurgulayan Savran, şöyle devam etti:

"Edirne'de yaptığımız ilk icraat uzlaştırma bürosunu kurmak oldu. Uzlaştırdığınız insanların davasını mahkemeye taşımıyorsunuz. Böylece mahkemelerin iş yükü azalıyor. Bu nedenle Edirne'de son yetki kararnamesiyle 2 mahkeme kapatıldı. Biri asliye ceza mahkemesi, diğeri çocuk mahkemesi."

Uzlaştırmanın vicdani ve ahlaki bir adalet üzerinde insanları buluşturma ve barıştırma olduğunu kaydeden Savran, "Ben uzlaştırma yapan arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bir görevi ifa etmiyoruz. Bir adeti, insanları barıştırarak ibadete çeviriyoruz.'' dedi.

- "Edirne, en huzurlu kentlerden biri"

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin tam bir hoşgörü kenti olduğunu anlattı.

Özellikle Edirne'nin asayiş ve davalar konusunda diğer kentlere göre çok daha huzurlu olduğunu ifade eden Özdemir, ''Bu büyüklükteki bir ilin belki daha fazla hakim savcı veya daha fazla güvenlik görevlisi ile hakimiyet sağlanması gerekirken, Edirne'de çok daha az sayıda personelle bunlar yapılıyor. O nedenle benim gördüğüm Edirne, Türkiye'nin en huzurlu ve güvenilir kentlerinden biri. Bu da bizim asayiş ve davalar konusunda çok daha rahat olmamızı sağlıyor." diye konuştu.

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