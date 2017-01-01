Yaz sezonu öncesi rüzgarı değerlendirdiler

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sörfçüler, yaz sezonu öncesi, saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarı fırsata çevirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu ilçede adrenalin ve heyecan tutkunları, dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı. Denizde renkli görüntüler oluşturan sörfçüleri, vatandaşlar da kıyıdan ilgiyle izledi.

Rüzgar sörfçüsü Hamdi Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonu başlarken son rüzgarları değerlendirdiklerini dile getirdi.

Rüzgar ve uçurtma sörfü için son derece ideal bir havanın olduğunu belirten Çakıroğlu, "Marmaris'te turizm sezonundan dolayı yazın sörf yapamıyoruz. Ancak Gökçe, Akyaka sahilinde sörf yapabiliyoruz. Bir sörfçünün aradığı rüzgar var bugün." dedi.

Çakıroğlu, "Aileler çocuklarına sörf yaptırsın. Tamamen doğayla iç içe, hiçbir tehlikesi olmayan çok güzel bir spor." ifadelerini kullandı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, doğudan esen rüzgarın hızı saatte yaklaşık 40 kilometre, deniz suyu sıcaklığı da 17 derece ölçüldü. Rüzgarın akşam saatlerinde hızını azaltacağı ilçede, yarın ve cumartesi günü yağış bekleniyor.