Edirne'de cinayet

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, arkadaşı Ali Demir'i konuşmak için Kocadere Göleti yakınlarına çağıran O.B, Demir'e geldiği otomobil içerisinde av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Demir'in öldüğünü tespit etti.

Demir'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından kaçan O.B, av tüfeğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.