20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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TISİAD Genel Başkanı Kılıç:

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:19

MERSİN (AA) - Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, halk oylamasıyla ilgili, "Bugün Türkiye için olumlu bir değişim günüdür. Türk halkı kendisinin ve ülkesinin geleceği noktasında en doğru kararı verdi." değerledirmesinde bulundu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye için değişimin ilk adımının atıldığını belirtti.

Türkiye'de devlet yönetim sisteminde reformun başladığını ifade eden Kılıç, vatandaşların güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Halkın sandık başına gidip, çift başlılığın kalkması ve koalisyon dönemlerinden kalan yaraların tekrar açılmaması için sürece son noktayı koyduğunu bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye için olumlu bir değişim günüdür. Türk halkı kendisinin ve ülkesinin geleceği noktasında en doğru kararı verdi. Kararın tüm halkımız için hayırlara vesile olması en büyük temennimizdir. İnşallah, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte karşılaştığımız yersiz ve gereksiz bürokratik engeller kalkacak, karar alma mekanizması hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve uygulamada yaşanan sorunlar azalacak ve de aynı zamanda bakanlıklarımız arasında koordinasyon artacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecektir. Yine aynı şekilde, yeni sisteminin sağladığı istikrar ve güvenle yatırımlar hızlanacak. Böylece hem üretim, hem istihdam hem de ihracatımız artacaktır. İhracatımızda 'Atılım yılı' ilan ettiğimiz 2017, aynı zamanda Türkiye'nin de atılım yılı olacak. 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

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