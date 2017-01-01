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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzonsporlu futbolcular imza gününe katıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:20
Trabzonsporlu futbolcular imza gününe katıldı

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu futbolcular Olcay Şahan, Emmanuel Mas ve Jan Durica, QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, şube önünde uzun kuyruk oluştu.

Sırayla bankaya alınan taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri futbolculara Trabzonspor'un 2016-2017 sezonu forma ile atkılarını imzalattı.

QNB Finansbank Çarşı Şubesi Müdürü Can Korkmaz, bordo-mavili futbolcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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