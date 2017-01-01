Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

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ÇANKIRI (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde toprağa verildi.

Elazığ'daki törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya götürülen Karsavuranoğlu'nun cenazesi, burada bir gece kaldı. Sabah Ankara'dan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla memleketi Şabanözü'nün Karahacı köyüne getirildi.

Karsavuranoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, araçtan asker ve polislerin omzunda alınarak babaevinin önüne konuldu. Helallik alınmasının ardından Karsavuranoğlu'nun cenazesi, törenin yapılacağı kabristanlığın önüne taşındı.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankırı Valisi Mesut Köse, Belediye Başkanı İrfan Dinç, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Gülhan, eşi Gülşen, oğulları 23 yaşındaki Barış ve 21 yaşındaki Onur Karsavuranoğlu ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılıçdaroğlu, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Bu sırada başında şehit babasının şapkası bulunan Barış Karsavuranoğlu, Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı.

Barış Karsavuranoğlu, burada yaptığı konuşmada, babasının bir kahraman olduğunu söyledi.

Babasının görev yaptığı sırada birçok hayat kurtardığını belirten Karsavuranoğlu, "Birçok yaralı, birçok ölü gördü, dayanamadı, erken emekli̇ oldu. Poli̇s oldu, jandarma oldu, karacı oldu, havacı oldu, ayağı yere basamadan öldü beni̇m babam. Beni̇m babam ölmedi̇, şehi̇t oldu." ifadelerini kullandı.

Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demirel tarafından şehit için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kıldırıldı. Polis ve askerlerin tabutu omuzlarına aldığı sırada Barış Karsavuranoğlu, asker selamı verdi.

Şehit Karsavuranoğlu'nun cenazesi, köy kabristanlığında defnedildi.



Emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun, yaklaşık 2 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğünde sözleşmeli pilot olarak görev yaptığı öğrenildi.