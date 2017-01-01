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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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"Vatan için gideceğim, birileri gitmek zorunda"

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:48

KIRŞEHİR (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Saadettin Demir'in (46), daha önce Şırnak'ın Cizre ilçesindeki patlamada yaralanmasına ve yakınlarının "artık gitme" uyarılarına rağmen Tunceli'deki görevine başladığı ortaya çıktı.

Şehidin oğlu Mustafa Emir Demir (16), Kaman ilçesindeki cenaze töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının geçen yıl ağustos ayında Cizre ilçesindeki patlamada yaralandığını, tedavi ve istirahat sürecinden sonra görevinin başına döndüğünü belirtti.

Yakınlarının Tunceli'ye gitmemesi uyarılarına rağmen babasının vatan görevine devam ettiğini dile getiren Demir, "Babam Cizre'deki patlamada yaralanmıştı. 'Gitme' dedik, dinletemedik. 'Vatan için gideceğim, birileri gitmek zorunda' dedi. Bunu da kimsenin unutmaması lazım. Şehadete erdiği için ağlayamıyoruz, üzülemiyoruz. Bu yüzden dik durmak zorundayız." diye konuştu.

- Muhsin Yazıcıoğlu hayranı

Babasının BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayranı olduğunu anlatan Demir, Yazıcıoğlu'nun mezarını babasıyla ziyaret ettiklerini anlatarak, "Muhsin Yazıcıoğlu'na özenmişti. Mezarı başındaki fotoğrafını ben çekmiştim. Babamla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Şehidin kardeşi Veysel Demir de Şırnak'taki patlamanın ardından kardeşinin kendilerini dinlemediğini, vatan yolunda görevini yapmak için Tunceli'ye gittiğini söyleyerek, "Rabbim ona Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir şehadeti nasip etti. İnşallah, kabul eyler. Patlamadan sonra 'Abi gitme' dedik. Ama 'Birileri bu vatan için gidecek, o da biz olacağız' dedi. Vatan ve millet için yollara düştü." ifadelerini kullandı.

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