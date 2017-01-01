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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss Kayseri'de

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:51
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'yi "Avrupa'nın kapısı" olarak gördüklerini belirterek, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyor ve söylüyorum. Geçtiğimiz 10 yıllarda Türkiye'nin eriştiği ekonomik, siyasi başarılarına saygı duyuyoruz." dedi.

Kiss ve Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti. Kamçı tarafından karşılanan büyükelçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Gabor Kiss, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'ye ilk defa 2012'de geldiğini ve büyük bir gururla buraya fahri konsolosluklarını açtıklarını söyledi.

İki ülke ilişkilerinin tarihi olmanın ötesinde günümüzde de yoğun ve aktif şekilde devam ettiğini belirten Kiss, bu sıcak ilişkilerin sadece hükümetler seviyesinde değil, belediyeler arasında da üst düzeyde ilerlediğini vurguladı.

İlişkilerdeki üst düzey temas yoğunluğunun, Macaristan'ın Türkiye'ye duyduğu saygıyı gösterdiğine dikkati çeken büyükelçi Kiss, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'nın kapısı. Bunu çok ciddi olarak düşünüyor ve söylüyorum. Geçtiğimiz 10 yıllarda Türkiye'nin eriştiği ekonomik, siyasi başarılarına saygı duyuyoruz. Yüksek düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında Başbakanımız Ankara'ya resmi bir ziyaret yapacak. Ekim ayı içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte'ye bekliyoruz. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için gerekli irade mevcut. Bunun en güzel göstergelerinden biri de ekonomik ilişkilerin daha da yoğunlaşması."

Vali Kamçı da tarihten günümüze iki ülke arasında sıkı ilişkiler olduğunu söyledi.

Macaristan'la her alanda iyi ilişkiler kurulduğunu belirten Kamçı, "Osmanlı Devleti'nden itibaren Macaristan'la iyi ilişkilerimiz oldu. Bugün de Macaristan'la iyi ilişkiler içerisinde olmaya devam ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin yetkilileri bu konuda hassas davranıyorlar. Amacımız, mevcut ekonomik iş birliklerini daha da artırmaktır. Sayın Büyükelçinin bu yönde çalışmaları var. Biz de Kayseri olarak kendilerine her zaman destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Gabor Kiss, Süleyman Kamçı'ya, tanınmış Macar seramik ustalarının imzaları bulunan el yapımı vazo hediye etti, Vali Kamçı da Kiss'e, Kültepe Höyüğü kazılarında ortaya çıkarılan çanak kaselerin replikasından takdim etti.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'i de ziyaret etti

Valilik ziyaretinin ardından Kiss ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i de makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Kiss, Kayseri'ye gelmekten her zaman büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kayseri ve Macaristan arasındaki ekonomik iş birliğini daha da artırmak istediklerini söyledi.

Kayseri ile kardeş şehri olan Miskolc'un belediye başkanının selamlarını da getirdiğini söyleyen Gabor Kiss, "Miskolc Belediye Başkanımız bir an evvel sizinle görüşmek ve tanışmak istediğini söyledi. Sizi Macaristan'a bekliyorlar. Kardeş şehir ilişkisinin daha da güçlenmesini istiyorlar." şeklinde konuştu.

Çelik de kardeş şehir Miskolc'un davetine bu yıl yaz sezonunda karşılık vermeyi düşündüklerini belirtti.

2016 yılının çok yoğun geçtiğini kaydeden Mustafa Çelik, "Belediyemiz yoğun bir yatırım dönemi geçirdi. Ülke genelinde birtakım olumsuz olaylar yaşadık ama hamdolsun hiçbir sıkıntı olmadan başarıyla 2016'yı geride bıraktık. Bu yıl da hepsi Türkiye'de örnek olacak yeni projeler hazırladık ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, büyükelçi Kiss'in yeni projelerle ilgili soruları üzerine, 2017'de yapacakları bazı yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

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