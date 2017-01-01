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Samet Aybaba'dan hakemlere tepki

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:55
Samet Aybaba'dan hakemlere tepki

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, son 2 maçta 2 penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Ligin 29. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Sivasspor'da tecrübeli çalıştırıcı Aybaba, idman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un son haftalarda hakem hatalarına maruz kaldığını savundu.

Hakemlerden oyunun kaderini etkileyecek kararlar vermemelerini isteyen Aybaba, şunları kaydetti:

"Biz futbol adamıyız ve futbolun yanındayız. Futbolun içerisindeki unsurların hepsinin adil ve adaletli olmasından yanayız. Bize değil, biz hiçbir zaman kendimize bir şey yapılsın istemedik, rakibe de bize de yapılmasın. Son 2 maçta hakemlerin vermediği 2 penaltımız var. Kaderimizi etkiliyor. Başka takımları da etkilemesin, biz böyle bir şey istemiyoruz. Böyle bir başarıyı, böyle bir şampiyonluğu da istemiyoruz ama bize de yapılmasın."

Hakemlerden biraz daha dikkatli olmalarını ve oyunu daha iyi sezmelerini isteyen Samet Aybaba, "Hakemin görevi oyunu iyi ve hızlı oynatmak, keyifli hale getirmek. Siz bunları yapacaksınız, bizim başka bir beklentimiz yok. Hata yaptıklarında da bunları onlarla konuşmaktan ve onlara tepki koymaktan daha doğal bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.


- Antrenman


Teknik direktör Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. İdmanda taktik çalışma yapıldı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavi gören kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.

İdman öncesi AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve kadın kolları üyesi partililer, oyunculara baklava ikram etti.

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