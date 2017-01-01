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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:13

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu 3 avukatın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" iddiasıyla yargılanan, aralarında eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı M.B'nin de yer aldığı sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklardan M.B. savunmasında mahkemeye gelen beyanları kabul etmediğini belirterek Bank Asya'ya yardım amaçlı özel bir para yatırmadığını ileri sürdü.

Daha önceden Banka Asya ve diğer bazı bankaların avukatlığını yaptığını anlatan M.B, şöyle konuştu:

"O zamana kadar Bank Asya'da hesabım yoktu. 17-25 Aralık ve dershanelerin kapatılma sürecindeki duruşumdan ve partide de görevli olduğum için Bank Asya takiplerimi geri çekti. FETÖ ile bir bağlantım, üyeliğim yok. 'Avukatların imamı' iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Tutuklu olduğum için müvekkillerim dosyalarını geri çekti ve şu anda mağdur durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer tutuklu sanık O.K. ise tanık beyanında geçen "KOSGEB'den hibe kredisi kullandı" iddiasını kabul etmediğini aktararak konu hakkında KOSGEB'e yazı yazılmasını istedi.

M.Ü. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Sanıkların avukatı ise sanıkların beyanlarına katıldığını ifade ederek müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

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