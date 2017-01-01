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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da yöresel yemekler yarıştı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:21

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yöresel yemek kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen 3. Aksaray Yöresel Yemek Yarışması'na, 44 yarışmacı 61 farklı yemek ve tatlı çeşidi ile katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Aksaray Kültür Evi bahçesinde gerçekleştirilen yarışmada, Aksaray'a özgü 31 yemek ve 30 tatlı jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada, bir şehrin kültüründe yemeklerin çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

Yarışmanın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini ve her yıl yeni lezzetler ortaya çıkardıklarını dile getiren Doğan, "İlimizin yemek kültürü ve envanteri hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünkü yarışmada yeni tatları gördük. Bu lezzetleri de ele alarak şehrimiz için yöresel yemek kitabı hazırlıyoruz. Bu şekilde yemeklerimizi kayıt altına almış olacağız. Şehrimizin yemek kültürünü yansıtmak adına düzenlenen bu tür yarışmalar çok önemli." diye konuştu.

Yarışmacılardan Miyase Öztürk ise yarışmaya çok iyi hazırlandığını ve 1'inci olmak için üçgen mantı yemeğini yaptığını ifade ederek "Aksaray yöresine ait çok sayıda yemeğimiz var. Bu da onlardan biri. Bu yemeklerin unutulmaması, geleceğe aktarılması adına yarışmayı çok yerinde görüyorum." dedi.

44 kişinin katıldığı yarışmada, yemek kategorisinde "Aksaray tavası" adlı yemeğiyle Hamza Sarı, tatlı kategorisinde ise Esra Çelebi "İğdeli Fincan" adlı tatlısıyla 1'inci oldu.

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