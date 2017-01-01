Bursaspor'da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatini basın mensupları takip edebildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Mutlu Topçu'nun oyuncularına taktik ağırlıklı çalışma yaptırdığı öğrenildi.
Bursaspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.