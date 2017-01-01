İtalyan kozmetik devinden Marmaris'e özgü ürün

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MUĞLA (AA) - İtalya'nın dünyaca tanınmış kozmetik markası Tiziana Terenzi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve parfümörü Paolo Terenzi, Marmaris'e özgü kozmetik bir ürün geliştirerek ilçenin tanıtımına katkıda bulunacak.

Marmaris Belediyesinin davetlisi olarak ilçeye gelen Terenzi, Günnücek Ormanı'nı gezdi, Marmaris Milli Parkı yetkililerinden sığla ağaçları hakkında bilgi aldı.

Paolo Terenzi ve ekibi, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı da makamında ziyaret etti.

Acar, burada yaptığı açıklamada, bölgeye özgü sığla ağacı yağından parfüm ürettiğini duydukları İtalyan kozmetik devinin yetkililerini, tanışmak ve iş birliği yapmak amacıyla Marmaris'e davet ettiklerini söyledi.

Amaçlarının sığla ağacını yerinde göstermek olduğunu dile getiren Acar, "Öğrendik ki kendisi zaten Marmaris'e gelen, mavi yolculuklara çıkan, bölgemizi çok iyi bilen birisiymiş. Bizzat gördüğü sığla ağacından parfüm üretimini başlatmış. Çok mutlu olduk." dedi.

Acar, Terenzi'ye, otellerde kullanılmak üzere, Marmaris'e özgü parfüm, sabun veya şampuan geliştirmesini teklif ettiklerini, Terenzi'nin de bunu düşüneceğini ve konuyu ekibiyle paylaşacağını söylediğini aktardı.

- "Bir elçi görevi göreceğim"

Paolo Terenzi de Marmaris'te çok iyi karşılandığını ve güzel projelere imza atmaya hazırlandığını dile getirdi.

İlçedeki yetkililerin sığla ağacına sahip çıkmasının çok önemli olduğunu ifade eden Terenzi, "Bu ağacın nasıl korunduğunu tüm dünyaya anlatacağım. Bu bizim de benimsediğimiz bir politika. Doğayı ne kadar korursak ondan o kadar verim alabiliriz. Burada bu ağacın korunması bunu anlatıyor. Bu benim çocuklarıma da anlatacağım bir şey." dedi.

Sığla ormanının kokusundan çok etkilendiğini söyleyen Terenzi, "Burada yaşadıklarımdan bir ürün olacak tabi ki. Bu ürünle tüm dünyaya hem bu bölgeyi hem de ağacı tanıtmış olacağım. Bir elçi görevi göreceğim. Bu işi üstleneceğim, hem koruyup hem de nasıl yararlanılacağını anlatacağım." diye konuştu.

Acar ve Marmaris Milli Parkı yetkilileri, Paolo Terenzi'ye ziyareti anısına tablo ve yöresel ürünler hediye etti.







