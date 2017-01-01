Antalya'ya yeni fuarlar kazandırılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'nin (ANFAŞ), Antalya EXPO Center'da kuyumculuk, doğa sporları, evlilik ve otomotiv sektörlerini kapsayan fuarları hayata geçireceği bildirildi.

ANFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul sonrası 2019'a kadar görevlendiren ANFAŞ'ın yeni yönetimi seçildi. Ali Bıdı'nın başkanlığındaki yönetim kurulunda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Afşar, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kıvrak Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıvrak yer aldı.

Ali Bıdı, düzenlenen basın toplantısında, fuarların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Fuarlar döneminde kentteki tüm otellerin dolduğunu, taksicisinden, eğlence mekanlarına kadar herkesin kazanç sağladığını vurgulayan Bıdı, "Dolayısıyla bu fuar bizim değil Antalya'nındır. Yeni yönetim kurulumuzu oluştururken kenti kalkındıracak paydaşlarla bir araya geldik. Bizim amacımız ANFAŞ'ı ve Antalya'yı kalkındırmak olacaktır." ifadesini kullandı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, ANFAŞ'ın fuar sayısını 15'in üzerine çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Çetin, Antalya ekonomisini kalkındırmak için yönetim kurulunda yer aldıklarını ifade etti.

ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, projelerin belirlenmesinde iş dünyası ve esnaftan gelen talepleri değerlendirdiklerini bildirdi. Özer, geçen yıl, yabancı ziyaretçileri fuarlara getirmek için çok sayıda kurumla iş birliği yaptıklarını belirterek, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve ANFAŞ acenteleri aracılığıyla 17 ülkeden ilk defa ziyaretçi getirdik. Şimdi de mevcut yurt dışı ekibimizi revize ettik. Yurt dışı heyetimizde şu an 5 dil konuşulabiliyor. Geçtiğimiz yıllardaki katılımcılara ek olarak yeni ülkeler eklemek için tüm imkanlarımızla çalışmaları sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- ANFAŞ'ın yeni fuarları

ANFAŞ Well Life 2018-Outdoor & Indoor Aktiviteler, Welness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı 10-13 Mayıs tarihlerinde, ANFAŞ Jewelery Expo-Altın, Mücevher, Gümüş, Saat ve Teknolojileri Fuarı 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında, Home&Wedding - Ev ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı 21-25 Şubat 2018 tarihlerinde, Auto Show-Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet Fuarı da 1-5 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.











