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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Çocuklar tahta arabalarla kıyasıya yarıştı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:57

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çocuklar, tahtadan yapılmış arabalarla birinci olabilmek için kıyasıya yarışırken, yarışta ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Osmaniye Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali" kapsamında tahta araba yarışı düzenlendi. Hazırlanan alanda kıyasıya yarışan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencisi 120 çocuğun katıldığı yarışlarda katılımcılar bitiş çizgisini birinci geçebilmek için büyük çaba sarf etti. Küçük kazaların da yaşandığı yarışlarda bazı katılımcılar bitiş çizgisini arabalarını ittirerek geçebildi.

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumlusu Kutalmış Gürel, yaptığı açıklamada, geçmişin oyun ve oyuncaklarını gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirterek, "Bu yarışmamıza ilk ve ortaokullardan 120 öğrenci katılıyor. En büyük sıkıntımız ise Osmaniye'nin düz bir araziye sahip olması nedeniyle rampa bulamamamız. Önümüzdeki yıl inşallah hazırlayacağımız toprak pistte bu yarışmayı tekrarlayacağız." dedi.

Yarışmaya katılan çocuklar ise tahta araba kullanmanın çok eğlenceli olduğunu ancak arabayı kontrol etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

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