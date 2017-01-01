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"Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz"

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:05
"Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz"

AĞRI (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bölgemizin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz." dedi.

Görmez, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ağrı'da, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde şeref defterini imzalayan Görmez, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak 14 yaşındayken kentin Patnos ilçesine geldiğini söyledi.

Bu tarihten sonra ilk kez ziyaret ettiği Ağrı'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Görmez, "Kutlu Doğum Haftası'nı idrak ediyoruz. Kutlu Doğum Haftası'nın Ankara'da açılışını yaptıktan sonra ilk büyük toplantımızı Ağrı'da gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Bu yıl Kutlu Doğum Haftası temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu anımsatan Görmez, şöyle devam etti:

"Bölgemizin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz. Onun için öncelikle güven toplumu haline gelmeliyiz. Her ferdi her ferde güvenen, her ailesi her aileye güvenen, işçinin işverene, işverenin işçiye, komşunun komşuya, dostun dosta kalbini, evini teslim edeceği ve edebileceği kadar güvendiği bir ortamın yeniden inşa edilmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kutlu Doğum Haftası'nın zaman zaman sarsılan bu güvenimizin yeniden inşa edilmesine vesile olmasını diliyorum."

Vali Işın da Kutlu Doğum Haftası'nı büyük sevinçle kutladıklarını belirtti.

Ziyaretinden dolayı Ağrı halkı adına Görmez'e teşekkür eden Işın, "Görmez'e şükranlarımı arz ediyorum. Ağrı halkının da inşallah hocamızdan istifade edeceğini düşünüyorum." dedi.

Daha sonra Işın ve Görmez, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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