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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Şemdinli'de mağarada mühimmat ele geçirildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:07

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Boğazköy Arıdeliği Tepesi'nde yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde mağara tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Mağarada yapılan arama faaliyetinde AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, kasatura, 113 fişek, G3 marka uzun namlulu silaha ait 3 şarjör, 20 fişek, 3 adet 9 mm ve 7 adet 7.65 mm tabanca mermisi, piknik tüpü ve jeneratör ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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