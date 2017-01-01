Ordu'da tarihi cami minaresine kavuştu

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ORDU (AA) - Ordu'da tarihi caminin yıkılan minaresi, dönemin mimari dokusuna uygun olarak yeniden inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesince daha önce restore edilen ancak minaresi bulunmayan Fatsa Gölbaşı (Yenipazar) Camisi'ne bölgenin mimari yapısına uygun şekilde minare yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin 1939'daki depremde yıkılan minaresine yaklaşık 80 yıl sonra tekrar kavuştuğunu söyledi.



Yılmaz, minarenin dönemin özelliklerine göre yeniden inşa edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1870 yılında yapılan ve 19. yüzyıl taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan tarihi Gölbaşı Camisi’nin minaresini gösteren özgün herhangi bir veri bulunmuyordu. 1939 yılındaki depremde yıkılan minarenin tekrar yapılması için yakın çevresinde yıkılmış ya da ayakta olan dönem camilerinin minare tiplerini tespit ederek bu bağlamda bir proje hazırladık. Bazıları yıkılmış olmasına rağmen Ordu'nun Fatsa ilçesi ve diğer ilçelerindeki o döneme ait camilerin minareleri de örnek alınarak hazırlanan proje kapsamında camimizin minaresini kaidesinden itibaren yeniden inşa ettik."

Gölbaşı Camisi'ni daha önce aslına uygun restore ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Ecdadımızdan kalan birçok tarihi çeşme, köprü, cami gibi eserimizi onararak geleceğe kazandırmaya gayret ediyoruz. Bilindiği üzere Fatsa Bolaman Mahallemizde bulunan ve minaresiz olan 146 yıllık Gölbaşı Camisi'ni Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla aslına uygun hale getirmiştik. Restorasyon kapsamında camimizin dış cephesini tamamen elden geçirmiş, iç mekanda döşemesi ve tabanlarını onarmış, minberi ve kürsüsünü de yenilemiştik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, il genelindeki camilere yönelik ışıklandırma projesi yürüttüklerini anlatarak, "Projemiz kapsamında daha önce Altınordu Yalı Cami ve Ünye Saray Camisi'ni ışıklandırmıştık. Restorasyon ve minare yapımı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gölbaşı Camisi’ni de ışıklandırarak gece de farklı ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık." bilgisini paylaştı.

