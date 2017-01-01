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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Eto'o'dan Türk futboluna övgü

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:26
Eto'o'dan Türk futboluna övgü


ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, "Hırslı bir şekilde devam edilirse Türk futbolu yakın zamanda Avrupa'da büyük bir başarı elde edebilir." dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un futbolcuları Samuel Eto'o, Serdar Özkan ve Yekta Kurtuluş, özel bir kolejde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Kamerunlu yıldız futbolcu Eto'o, Türkiye'de futbolun gelişmemesi için hiçbir neden olmadığını belirtti. Tesisler ve sahaların çok iyi olduğunu vurgulayan Eto'o, "Türk futboluna var olan tutku çok iyi. Hırslı bir şekilde devam edilirse Türk futbolu yakın zamanda Avrupa'da büyük bir başarı elde edebilir." açıklamasını yaptı.

Spor müsabakalarında karşılaşılan olumsuz davranışlarla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Serdar Özkan da adrenalini yüksek maçlar oynadıkları için bazen kendilerini kaybettiklerini anlattı.

Bu durumda hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabildiğini ifade eden Serdar, "Şunu bilmenizi istiyorum ki, maçtan sonra günlük hayatımıza döndüğümüz zaman hepimiz tabii ki arkadaşız. Bizim için sonrasında sıkıntı kalmıyor. Bizim de herkes gibi istediğimiz, futbolun sadece güzelliklerinin yaşanması ve görülmesi. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ise kariyerinde unutamadığı golü bu sezon Fenerbahçe'ye attığını vurgulayarak, "Antalyaspor formasıyla attığım ilk goldü. Takımıma 3 puanı getirdiği için de beni çok mutlu etmişti." ifadelerini kullandı.

Antalyasporlu oyuncular, öğrencilerin karşılaştırmalı sorularında ise dünya futbolu için gelmiş geçmiş en önemli ismin Lionel Messi olduğunda birleşti. Futbolcular, yoğun ilgiyle izlenen söyleşinin ardından öğrencilerin beraberinde getirdikleri formaları imzaladı.

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