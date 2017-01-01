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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:43
Kahramanmaraş'ta iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişinin, güvenlik kamerasına bakarak girdiği iş yerinden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve nakit para çalması kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde Yeni Hal Sokağı'ndaki Şahin Akpınar'a ait telefon satılan iş yerine levye yardımıyla giren kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, 25 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ile kasadaki nakit parayı çaldı.

İş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden dükkan sahibi Akpınar durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntüsünü aldı. Kayıtlarda, levyeyle iş yerinin kapısını açan kişinin önce güvenlik kamerasına bakması, sonra rahat hareketlerle cep telefonlarını alması, nakit paraları toplaması ve dizüstü bilgisayarı koltuğunun altına alıp uzaklaşması görülüyor.

Zanlının kimliğinin belirlenip yakalanması için soruşturma başlatıldı.

İş yeri sahibi Şahin Akpınar, AA muhabirine, telefon alıp sattığını söyledi. Hırsızlık nedeniyle çok üzüldüklerini belirten Akpınar, "Hırsız iş yerinin vitrinin altında bulunan telefonları almış ve daha sonra tam çıkacağı zaman kasayı fark ederek içindeki 5 bin lira kadar parayı alıyor. Çıkarken de tezgahın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alarak gidiyor." dedi.

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