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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Akçay Barajı çalışmalarında sona yaklaşıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 18:30

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından, Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla havzasında yapımı devam eden Akçay Baraj Projesinde, baraj gövdesinin 30 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bin metre rakımlı bölgede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Baraj yüksekliğinin 75 metre olacağını ifade eden Toçoğlu, açıklamasında, "Bin metre rakımlı bölgede barajımızın gövdesi hızla yükseliyor. 75 metre yüksekliğe sahip olacak barajımızın gövdesi şu anda 30 metre yüksekliğe ulaştı. Bunun yanında Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetimi merkezine bağlantıyı sağlayacak 47 kilometrelik hattın da son 8 kilometresindeyiz. Aynı zamanda 47 kilometrelik isale hattının üzerine 3 yeni hidroelektrik santrali (HES) inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Akçay Barajı ile Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturacaklarını, aynı zamanda şehrin enerji üretim kapasitesini arttıracaklarını vurgulayan Toçoğlu, içme suyu kaynağı oluştururken, proje ile enerji harcamak yerine enerji üretiminin sağlanacağını kaydetti.

Toplamda 12 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip olacak HES’lerin yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Toçoğlu, "HES’ler İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde yer alacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimiz için toplamda 40 milyon metreküplük su potansiyeli oluşturmuş olacağız. Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz içme suyundan tasarruf sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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