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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Samsunspor sistem takımıdır"

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:16


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz, yıldız oyuncuları olan bir takım değiliz, sistem takımıyız. Bunu uyguladığımız zaman başarılı olduğumuzu gördük." dedi.

Özköylü, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Manisaspor maçında bir kaza yaşadıklarını söyledi.

Manissaspor maçının kendileri açısından önemli olduğunu ancak kaybettiklerini hatırlatan Özköylü, "Bizim için ne kadar önemliyse rakip açısından da aynı oranda önem taşıyordu. Bize karşı tedbirlerini iyi almışlardı. Kazanabileceğimiz maçı maalesef iki tane basit gol yiyerek kaybettik. Artık buraya takılı kalmayacağız. Çünkü önümüzde 6 hafta daha var. Manisaspor maçını unutup hemen Elazığspor maçını düşünmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Özköylü, Elazığspor ile ligin alt sıralarını etkileyecek kritik bir maç oynayacaklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Deplasmanda alacağımız sonuç bizim açımızdan da rakip açısından da çok hayati önem taşıyor. İki takım da ligde kalma savaşı veriyor. İnşallah Elazığspor karşısında hatalarımızı kapatıp kendi oyunumuzu ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. Önemli olan bizim nasıl oynayacağımız, çünkü biz, yıldız oyuncuları olan bir takım değiliz, sistem takımıyız. Bunu uyguladığımız zaman başarılı olduğumuzu gördük. Bundan sonraki maçlarda, bu sisteme bağlı kalarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz."


- Elazığspor maçı hazırlıkları


Öte yandan Samsunspor, 23 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Özköylü yönetiminde kırmızı-beyazlılar, kültür fizik ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. İdman pas çalışması ile sona erdi.

Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Jeroen Lumu, Anmet Burak Solakel katılmadı.

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