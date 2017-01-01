Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,50-9,02 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,95
|0,95
|TTS
|Mısır çerezi
|Kg
|6,36
|6,36
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,94
|0,95
|MTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,96
|1,00
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,95
|0,95
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,83
|0,85
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|4,36
|4,36
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,50
|9,02
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,04
|7,88
|MTS
|Aş çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|7,66
|10,59
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|10,75
|10,75
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|6,77
|6,77
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|28,94
|32,00
|TTS
|Et (sığır)
|Kg
|29,00
|45,60
|TTS
|Et (inek karkas)
|Kg
|19,75
|22,75
|TTS
|Et (koyun)
|Kg
|28,00
|28,00
|TTS
|Tavuk -piliç eti
|Kg
|6,40
|11,57
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,04
|1,21
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|1,10
|1,23
|TTS
|Kuru meyveler
|Badem kabuklu
|Kg
|10,00
|10,00
|MTS
|Badem iç
|Kg
|24,70
|24,70
|TTS
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|2,80
|2,80
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|9,50
|13,39
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,90
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,40
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,10
|12,80
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,04
|14,43
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|7,32
|12,48
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,20
|4,28
|TTS
|Leblebi un
|Kg
|4,75
|4,75
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|7,87
|7,87
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,37
|3,37
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,55
|3,55
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.808,00
|8.532,00
|MTS
|İnek
|Ad
|3.210,00
|3.210,00
|MTS
|İnek
|Ad
|9.127,13
|9.127,13
|TTS
|Kuzu
|Ad
|689,70
|689,70
|MTS
|Kuzu
|Ad
|660,00
|665,00
|TTS
|Diğer ürünler
|Fidan
|Ad
|9,77
|9,77
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış