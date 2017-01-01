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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:17

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,50-9,02 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,900,90 MTS
Arpa yemlik Kg 0,950,95TTS
Mısır çereziKg 6,366,36TTS
Buğday makarnalık Kg 0,94 0,95 MTS
Buğday makarnalık Kg 0,96 1,00TTS
Buğday sert Kg 0,95 0,95 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,830,85MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürel Kg 4,364,36MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,509,02MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,047,88MTS
Aş çekirdeği çerezlik (paketlenmiş) Kg 7,66 10,59 TTS
Yer fıstığı kabuklu Kg 8,00 8,00 TTS
Yer fıstığı iç Kg 10,75 10,75 TTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 6,776,77TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatsız) Kg 28,9432,00TTS
Et (sığır) Kg 29,00 45,60 TTS
Et (inek karkas) Kg 19,7522,75TTS
Et (koyun) Kg 28,00 28,00 TTS
Tavuk -piliç eti Kg 6,40 11,57 TTS
İnek sütü Lt 1,041,21 MTS
İnek sütü Lt 1,10 1,23 TTS
Kuru meyveler



Badem kabuklu Kg 10,00 10,00MTS
Badem iç Kg 24,7024,70TTS
Leblebi beyaz (elenti) Kg 2,80 2,80 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 9,5013,39TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 6,907,00TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg 10,0010,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,4011,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,1012,80 TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,0414,43TTS
Leblebi kaplamalı Kg 7,32 12,48TTS
Leblebi kırıkKg 1,204,28TTS
Leblebi unKg4,754,75TTS
Leblebi çıtırKg 7,877,87TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,37 3,37MTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,553,55 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 5.808,008.532,00MTS
İnek Ad 3.210,003.210,00MTS
İnek Ad 9.127,139.127,13TTS
KuzuAd689,70689,70MTS
KuzuAd 660,00 665,00 TTS
Diğer ürünler
FidanAd 9,779,77MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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